Cos’è il test dei 15 minuti su TikTok

Sulla piattaforma di condivisione video sta spopolando una tipologia di contenuto inusuale, nella quale gli utenti mostrano ai loro spettatori i risultati di un test psicologico che valuta le loro condizioni di stress, ansia e depressione. Il test non restituisce risultati particolarmente accurati, ma dà modo agli utenti di confrontarsi con argomenti spesso considerati come tabù.

Negli ultimi giorni sta spopolando su TikTok una tendenza che ha poco a che fare con i consueti contenuti che invadono periodicamente la piattaforma di condivisione cinese: si tratta del 15 minutes test, o test dei 15 minuti – una serie di domande a sfondo psicologico alle quali gli utenti rispondono diligentemente per poi pubblicare la schermata dei risultati all’interno dei propri video, mostrandola agli spettatori.

Il test dei 15 minuti non dura veramente un quarto d’ora, ma solo una manciata di minuti: il nome è stato ereditato dal sito sul quale il test è ospitato, ovvero 15 minutes 4 me – una piattaforma online che promuove un programma di esercizi di auto aiuto nei quali ci si prende cura di sé per 15 minuti di tempo ogni giorno. Il test raggiungibile a questo indirizzo è composto da una serie di domande che mirano a valutare lo stato di stress, ansia e depressione di chi partecipa: lo scopo è guidare i partecipanti a iscriversi al programma di esercizi vero e proprio promosso sulla piattaforma, che per 15 minuti di attività guidata al giorno richiede un’iscrizione di 55 dollari al mese. Il test in sé è però gratuito, così come i risultati che restituisce; per questo motivo alcuni utenti di TikTok hanno iniziato a utilizzarlo per parlare ai loro follower del proprio stato di salute mentale.

