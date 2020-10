Alice Cavalcoli si unisce in Flu in qualità di head of strategy

New entry per l’agenzia di influencer marketing Flu, attiva nella produzione e analisi dei dati per produrre insight e selezionare gli influencer più efficaci rispetto gli obiettivi. Si accinge a chiudere il 2020 in bellezze con ricavi in crescita del 30%

Alice Cavalcoli entra nel team di Flu per acutizzare l’offerta, nelle vesti di head of strategy. L’agenzia di influencer marketing, parte di Uniting Group Holding, predetermina per il 2020 una crescita notevole, del 30% del giro d’affari.

“In questi due anni Flu è cresciuta sia in termini di opportunità di business che di sviluppo tecnologico e strategico. Un percorso che ci ha dato la possibilità di collaborare con clienti anche a livello internazionale. Gli strumenti altamente innovativi che utilizziamo ci permettono di analizzare i bisogni delle aziende e aiutarle a raccontare i propri valori e prodotti



Attraverso la realizzazione di contenuti efficaci, coerenti e affini al brand. Tutto questo è possibile grazie alla capacità della nostra agenzia di studiare i dati e produrre insight utili allo sviluppo di campagne che siano sempre di forte impatto” ha commentato Sabrina Costa, co-owner & business director della sigla.

L’agenzia ha lavorato con brand del calibro di Amaro Montenegro, Valsoia, Gruppo Haier (Hoover), Pringles e Luxottica per l’ideazione e la realizzazione di nuove campagne di influencer marketing.