Christophe Rabatel nominato amministratore delegato di Carrefour Italia

Designato il manager francese come ceo di Carrefour Italia. Il Gruppo, primo distributore in Europa e secondo nel Mondo, con una cifra d’affari pari a 5.51 Mld di euro e che opera in Italia con oltre 1.074 punti vendita.

Christophe Rabatel è il nuovo amministratore delegato di Carrefour Italia. Nel Gruppo da 16 anni, ha acquisito svariate mansioni di responsabilità operativa e di direzione all’interno dell’azienda. E’ entrato nel team dapprima come Cfo e direttore di Carrefour presso la sede in Turchia, per poi, successivamente rivestire il ruolo di direttore finanziario, espansione e organizzazione di Carrefour Market in Francia. A Rabatel sono state consegnate responsabilità operative per il comparto prossimità in Francia, nelle vesti di direttore regionale e, dal 2015, come direttore esecutivo di Carrefour Proximity.

Il manager, in carica dallo scorso settembre, approda in Italia in seguito a due anni passati come direttore esecutivo di Carrefour Polonia.