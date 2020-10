Coronavirus, Speranza: lavoriamo per evitare misure drastiche

“C’è una recrudescenza a livello europeo” e in Italia “da 9 settimane i numeri crescono e cresceranno ancora in linea con quanto sta avvenendo” in altri paesi ma “noi vogliamo faremo il necessario per evitare di adottare misure drastiche come quelle adottate a marzo e aprile”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo in videocollegamento all’EY Capri Digital Summit 2020.

Ma le misure drastiche, come il lockdown, possono essere evitate se, ha sottolineato Speranza, “vengono rispettate le tre regole, mascherina, lavaggio mani e distanziamento, in modo molto puntuale dai cittadini. Questa è la nostra sfida e dobbiamo tenerla in piedi con tutta la determinazione possibile”.