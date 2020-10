Al via Internet Festival

Inaugurata questa mattina a Pisa la decina edizione dell’Internet Festival che, fino a domenica 11 ottobre, punterà i riflettori su nuove tecnologie e innovazione. Diritto in rete, big data e intelligenza artificiale sono i temi chiave di domani quando prenderà il via “Code is Law”, dedicata al rapporto tra diritto e mondo digitale.

Sempre nella giornata di domani, spazio ai progetti europei della Regione Toscana sulla diffusione dell’utilizzo dei dati per gestire il territorio con due incontri dedicati ai progetti Trafair ed Herit Data, per lo sviluppo di un turismo più sostenibile grazie alla condivisione di big e open data. Diversi anche gli appuntamenti online, come il Cybersecurity Day 2020, l’appuntamento annuale organizzato dall’IIT del CNR, e l’incontro “Smart working nel settore automotive”, organizzato da MOVET – Centro di iniziativa su MOtori, VEicoli e Tecnologie, che approfondirà temi connessi al lavoro agile sperimentato negli ultimi mesi.

Nell’ambito del Cybersecurity Day, per il terzo anno consecutivo, il Cnr-Iit dedica un’intera giornata alla tematica della sicurezza della Rete con la partecipazione di esperti del settore, ricercatori, rappresentanti del mondo delle imprese. Nel corso della giornata sarà presentato il Master di primo livello in Cybersecurity in collaborazione con Unipi, Cnr-Iit e Registro .it.

Saranno presentate anche le attività di ricerca e innovazione compiute dal “Cybersecurity Lab” in collaborazione con l’industria, la pubblica amministrazione e le forze dell’ordine.

Nella giornata di sabato è attesa Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, assieme ad Alessandro Vespignani (esperto epidemiologia computazionale); Paolo De Rosa, Dino Pedreschi e Fosca Giannotti (task force anti Covid). Alle 17, Speciale Election days su social media e presidenziali USA con Agnese Pini (direttrice La Nazione) e Alberto Floris D’Arcais.