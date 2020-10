Turismo, è stata una brutta estate per il Veneto

“Turismo in caduta verticale, con il Veneto ai primi posti tra le regioni più colpite dalle conseguenze del covid sulle imprese del settore”. La conferma arriva da Federalberghi Veneto e dall’analisi di Demoskopika che registra nel Veneto l’emorragia più grave legata agli arrivi (mancati) dall’estero. “Ribadiamo al Governo la nostra istanza di massima attenzione, e alla Regione di rimanere al nostro fianco – dichiara il presidente regionale di Confturismo e di Federalberghi Veneto Marco Michielli – Lo studio di Demoskopika parla di 9,3 milioni di arrivi e 35,6 milioni di presenze persi tra gennaio e agosto del 2020, quando nel 2019 si era registrato un anno record con 20,2 milioni di arrivi e 71,2 milioni di presenze. In Veneto da gennaio a maggio, si registra un calo dell’80% delle assunzioni stagionali nei settori turismo e terme, e del 60% per i contratti a tempo determinato. Ed emerge anche un dato ‘di genere’: questa situazione sta penalizzando il versante femminile, considerato che il 60% dei dipendenti del settore è donna”.