Mibact, progetto con Novartis per valorizzare la cultura della scienza

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo darà vita con la collaborazione dell’azienda farmaceutica Novartis, a un programma di valorizzazione della cultura scientifica, con l’obiettivo – si legge in una nota – di individuare iniziative capaci di rafforzare nei cittadini, e in particolare nei giovani, la consapevolezza di quanto la conoscenza e il metodo scientifico siano requisiti fondamentali per una piena e responsabile partecipazione alla vita del Paese.

L’emergenza pandemica – prosegue il comunicato – ha reso evidente l’urgenza di una maggiore alfabetizzazione scientifica della popolazione, strumento indispensabile per favorire una più ampia capacità di resilienza e compartecipazione nei confronti delle sfide, sanitarie e non solo, che coinvolgono la collettività. Tale obiettivo verrà perseguito anche attraverso un consistente impiego delle risorse digitali, individuate come strumenti importanti per la divulgazione della cultura scientifica.