Fondazione Policlinico Gemelli, rinnovato il nuovo Cda

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Il nuovo organismo si insedierà il 14 ottobre, dopo che, nelle scorse settimane, gli Enti fondatori – Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori e Università Cattolica del Sacro Cuore – hanno proceduto al completamento del processo di nomina del CdA della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, costituito da 11 membri, a termini di Statuto sarà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Il nuovo CdA risulta così composto: Carlo Fratta Pasini (Presidente), Franco Anelli, Alessandro Azzi, Renato Balduzzi, Rocco Bellantone, Antonio Gasbarrini, Mons. Claudio Giuliodori, Giuseppe Guerrera, Cesare Mirabelli, Alfredo Pontecorvi, Mario Taccolini. Al nuovo Consiglio spetterà il compito di guidare le attività sanitarie e di ricerca del Policlinico in stretto coordinamento e sinergia con quelle universitarie, facenti direttamente capo all’Università Cattolica. “Tutto ciò – si sottolinea in una nota – nell’ottica di affrontare l’emergenza Covid, cui è stato dedicato il Presidio Columbus, e le sue negative ripercussioni su tutte le attività ospedaliere, rimanendo fedeli all’approccio cristiano al malato e alla vocazione alla crescita e all’eccellenza che hanno caratterizzato la nascita e l’affermazione del Policlinico Gemelli”.