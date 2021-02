Emilio Colaianni e Lucrezia Maggio nominati rispettivamente Direttore Commerciale e Marketing e Direttore Delivery e Servizi di consulenza di Volocom

Volocom, società specializzata nel comparto dell’editoria digitale e del monitoraggio dei media, nomina Emilio Colaianni Direttore Commerciale e Marketing e Lucrezia Maggio Direttore Delivery e Servizi di Consulenza. La società è in una fase di importante espansione (crescita a doppia cifra percentuale negli ultimi 7 anni e +35% al 2019) e per sostenere adeguatamente il suo incremento ha intrapreso un percorso di riorganizzazione interna e consolidamento del suo staff ed è anche attraverso queste nomine che si punta ad un maggiore sviluppo

Colaianni, ha intrapreso il suo percorso lavorativo in un’omonima software house di origine angloamericana quotata in borsa e attiva nel comparto del Knowledge management e del coordinamento delle informazioni. Ha poi seguito la sua carriera lavorativa in altre differenti multinazionali del settore informatico nonché in ambito



Finance. Dapprima, si è occupato di grandi gruppi Corporate del settore Finance, Energy, Oil&Gas di cui è esperto conoscitore ed entra in Volocom solo nel 2002 su proposito del CEO unico, Valerio Bergamaschi divenendo il primo dipendente e commerciale dell’azienda.

Il manager afferma:

“Sono orgoglioso di aver accompagnato la crescita della società fin dai primi passi. Oggi siamo quasi trenta e non potrei essere più soddisfatto di aver contribuito a costruire un’azienda solida e di successo.”

Maggio, giovane con impegno e tenacia, fa la sua entrata in Volocom nel 2014 in seguito al conseguimento dei suoi studi. All’interno del team, diviene subito responsabile pianificazione e sviluppo dei servizi di monitoraggio, dove si eleva per le sue qualità, competenze organizzative e per la sua capacità a coordinare il team di delivery e di assistenza al cliente.