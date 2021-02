Lino Banfi diventa testimonial del nuovo portale Arpa Puglia

L’attore Lino Banfi ha fatto da testimonial, giorni fa in una video call, al nuovo sito Internet dell’Agenzia regionale per l’ambiente, Arpa Puglia. Presente alla video call il governatore Michele Emiliano. Banfi è già, su scelta della Regione, “ambasciatore” della Puglia nel mondo. “Io sono un pugliese anomalo – ha dichiarato l’attore – un pugliese che vive da 65 anni a Roma ma che continua a pensare pugliese e ad adorare la Puglia. Nel ‘72 a Bari, in Prefettura, vollero farmi conoscere l’allora presidente del Consiglio, Aldo Moro. Gli dissero: presidente, Banfi parla sempre della Puglia, dobbiamo fargli pubblicizzare i prodotti nostri”. “Una cosa – ha sostenuto Banfi – che sto riuscendo a fare dopo 50 anni da quella data. Io provvederò a parlare di questo sito nuovo per far conoscere alla gente la pugliesità e che si sta bene in Puglia. Io sogno, nella mia vecchiaia di stare in Puglia. Gli ultimi giorni li voglio passare qui. Sogno un posto dove, seduto, a Savelletri posso mangiare i ricci. Più l’ambiente è migliorato, più i prodotti sono buoni. E non passiamo più parlare di chilometro zero ma di chilometro certo”.

“Devo fare il vaccino in questi giorni, così posso scrivermi sul petto “Io sono vaccinato” – ha poi annunciato Banfi che ha 85 anni -. Io consiglio a tutti di farlo”. Per Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia, “il nuovo portale ambientale si inserisce nel rinnovamento dell’Agenzia per l’ambiente della Regione Puglia, l’Arpa”. “Il portale adesso è molto più accessibile, anche ai cittadini, è interattivo e consentirà la partecipazione dei cittadini stessi. Con un ruolo attivo e consapevole. È il nuovo volto dell’Arpa è così l’Agenzia si apre non solo a chi vive in Puglia perché in questa settimana abbiamo avuto contatti dalla Francia agli Stati Uniti. Perché la Puglia – ha concluso il dg Bruno – è un laboratorio”.