Poste Italiane, emesso francobollo della serie “lo Sport” dedicato ai Campionati del mondo di sci alpino Cortina d’Ampezzo

Poste Italiane (nella foto, l’a. d. Giuseppe Lasco) comunica che è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato ai Campionati del mondo di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15€. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.



Bozzetto a cura di Fabio Abbati.



La vignetta raffigura un’atleta impegnata in una discesa libera, considerata la disciplina più rappresentativa dello sci alpino; alle sue spalle una caratteristica “porta” su cui campeggia la scritta “CORTINA D’AMPEZZO”. Sullo sfondo svettano le Tofane, un massiccio montuoso della catena delle Dolomiti orientali, mentre a sinistra è riprodotto il logo dei Campionati del mondo di sci alpino 2021.



Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI ALPINO CORTINA 2021” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.





Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.