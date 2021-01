Lux Vide, Valerio Fiorespino è il nuovo Chief Corporate Officer

Valerio Fiorespino è il nuovo Chief Corporate Officer di Lux Vide, azienda di produzione televisiva e cinematografica leader nel mercato italiano dell’entertainment, guidata dall’Amministratore Delegato, Luca Bernabei

Fiorespino, dopo aver conseguito gli studi in Giurisprudenza, intraprende il suo percorso professionale nell’omonima Rai nel 1988 presso la Direzione del personale per poi passare alle relazioni industriali e il coordinamento del personale giornalistico.

Successivamente ha rivestito la mansione di responsabile del personale e gestione delle risorse chiave, fino ad acquisire il ruolo di direttore risorse umane, carica che riveste fino ad assumere l’incarico presso l’ISTAT di Capo



Dipartimento Raccolta Dati, Metodologie, ICT e Comunicazione.

E’ stato in seguito, nominato vice direttore risorse televisive, fino a divenirne il direttore. Compiti che, uniti alle sue passate responsabilità, fanno del manager Fiorespino la figura ideale ad interfacciarsi con il suo nuovo ruolo.

Il neo Chief Corporate Officer ha inoltre, gestito degli appalti e degli acquisti di società esterne, e i contratti della fiction Rai. E’ stato altresì nominato Chief Corporate Officer di Sparkle, operatore globale del Gruppo Tim e primo fornitore di servizi whosale internazionali in Italia e tra i primi dieci globalmente.