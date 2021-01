Anima raccoglie 117 mln per investimenti in private market

Anima Alternative Sgr, società di gestione del risparmio focalizzata sugli investimenti in private market e interamente controllata da Anima Holding (nella foto, l’a. d. Alessandro Mezil d’Eril), ha avviato la commercializzazione del suo primo fondo, per cui ha già ottenuto impegni di sottoscrizione e approvazioni da parte di investitori professionali per un totale di circa 117 milioni. A renderlo noto il gruppo; il fondo ha predisposto il primo closing e avvierà la sua operatività nel mese di gennaio 2021. Ad aderire, informa un comunicato, il Fondo Italiano di Investimento in qualità di cornerstone investor tramite il suo FoF Private Debt Italia, e altri primari investitori professionali. Inoltre, il Fondo Europeo per gli Investimenti ha approvato la partecipazione ad un successivo closing, anch’esso come cornerstone investor.