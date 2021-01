Digital Bros compra 2 società australiane

Digital Bros (nella foto, l’a. d. Abramo Galante), società quotata al segmento Star di Borsa Italiana e attiva nel mercato internazionale dei videogiochi, ha acquistato il 100% di Infinite Interactive e Infinity Plus Two, società australiane che detengono la proprietà intellettuale dei videogiochi Puzzle Quest e Gems of War. La transazione è stata effettuata tramite la controllata 505 Games Australia, recentemente costituita dal gruppo. Il corrispettivo fisso per l’operazione ammonta a 4,5 milioni di dollari ed è comprensivo di uno schema di partecipazione agli utili per i dipendenti chiave. Oltre al corrispettivo fisso, è stata concordata anche un a struttura di earn-out correlata ai ricavi. L’earn-out potrà variare fra lo 0% e il 9% massimo sulla base dei ricavi generati dai videogiochi realizzati e/o in fase di realizzazione dalle due società australiane. Una parte di questa componente sarà erogata ai dipendenti chiave al fine di allineare gli interessi a medio-lungo termine. Infinite Interactive e Infinity Plus Two sono due società australiane di sviluppo di videogiochi con sede a Melbourne e specializzate nella creazione di IP originali, in particolare videogiochi puzzle e di strategia di genere fantasy. Fondate nel 1989, Infinite Interactivee Infinity Plus Two hanno prodotto più di 30 videogiochi, fra cui le serie di successo Puzzle Quest e Gems of War.