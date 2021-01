Nasce Kairos Air, la compagnia aerea marchigiana

Si chiama Kairos Air la compagnia aerea fondata in uno studio notarile di Ancona e operativa da giugno, con due Atr 72 della spagnola Air Nostrum (società che è nella compagine della nuova compagnia) con destinazione Roma e Milano, con l’obiettivo di arrivare a una flotta di 10 velivoli per collegare lo scalo di Falconara ad alcuni hub di corto raggio italiani, tra i quali Lamezia Terme, Napoli, Olbia, ed europei, come Tirana, Spalato e Skopje. A mettere insieme una trentina di imprenditori marchigiani, tra i quali Adolfo Guzzini, Nardo Filippetti e le figlie di Aldo Davanzali (il fondatore di Itavia), è stato Paolo Tanoni, avvocato e componente del cda di Ariston Thermo. Si parte con un capitale sociale di 2 milioni, per poi procedere ad un aumento alla prima assemblea utile.