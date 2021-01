Influenza, il livello di incidenza è ancora sotto il livello basale

L’influenza stagionale in Italia è ancora ferma al palo. Complici probabilmente le misure precauzionali per il Covid, il livello di incidenza nella settimana 28 dicembre-3 gennaio è ancora sotto il livello basale, come in autunno. Quasi 4 volte meno rispetto all’epidemia influenzale del 2019. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza attuale è pari a 1,4 casi per mille assistiti, mentre nella scorsa stagione in questa stessa settimana il livello di incidenza era pari a 4,9 casi per mille assistiti. Osservando le curve di crescita delle precedenti stagioni è evidente l’anomalia: proprio in queste settimane, di solito, si assiste all’impennata di casi, verso il picco a fine gennaio o inizio febbraio, mentre la curva del 2020 è piatta se non addirittura in leggera discesa. La sorveglianza virologica offre anche un altro segnale: Nella 53ma settimana del 2020, in Italia sono stati analizzati 100 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, su un totale di 1.258 campioni analizzati dall’inizio della sorveglianza, nessuno è risultato positivo al virus influenzale. Nemmeno uno, mentre 9 sono risultati positivi al SARS-CoV-2, 170 dall’inizio della sorveglianza.