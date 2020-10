Il cioccolato in cucina, un libro per tutti

(di Tiziano Rapanà) Cioccolato, che imperdibile golosità. L’invitante panacea dai mali piccoli e grandi del nostro vivere, è amatissima da grandi e piccini. Sabato uscirà in Abruzzo, in abbinamento con l’ottimo quotidiano Il Centro, un bel libretto che contiene 30 ricette. 30 fantasie culinarie che celebrano il cioccolato, il più invitante dei peccati (di gola, ça va sans dire). Sono ricette facili, anche un po’ ardite, che si muovono sul filo della sperimentazione. Il libro propone dolci classici (Il frappé al cioccolato) e sfiziose novità (Risotto cacao e nocciole). Il volume è figlio del talento di Jennifer Di Vincenzo, straordinaria divulgatrice della cucina abruzzese, che ha realizzato un prodotto editoriale intelligente, e adatto a tutti i curiosi dell’arte culinaria. Il libro fa un excursus storico sul cioccolato e ne spiega le virtù. il titolo va dritto al punto, Il cioccolato in cucina. Il libretto si consuma in mezz’ora e sono certo vi aiuterà a salvare molti pranzi e cene. Il bello del volumetto è l’estrema chiarezza del tutto: si capiscono tutti i passaggi che portano alla pietanza finita. Non esistono piatti difficili: il libro è a prova di ciuco, chiunque può rifare le ricette presenti nel volume. Il libretto non vi costa nulla, solo il costo del quotidiano Il Centro. Complimenti a Jennifer Di Vincenzo per l’ottimo lavoro e al quotidiano abruzzese per l’ottima iniziativa.

