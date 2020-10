IGV Group: nominato Mario Barlassina come sales area manager Italia

Designato Mario Barlassina come nuovo sales area manager Italia di IGV Group, azienda leader nella progettazione e nella produzione di piattaforme elevatrici DomusLift e di ascensori con fossa e testata ridotte

Mario Barlassina vanta di un’esperienza quasi trentennale nel comparto ascensoristico con percorsi lavorativi avviati nel passato presso Otis, una tra le 10 più grandi aziende di orologi del mondo, sia nel comparto tecnico che nell’area sales. In passato, ha inoltre lavorato in ThyssenKrupp AG, Gruppo operante nei vari settori dell’industria e dei servizi, fornendo acciaio grezzo, acciaio inossidabile e ascensori occupandosi prevalentemente nell’area vendite, Wittur S.p.A e infine, nella filiale Schaefer GmBh in qualità di responsabile vendite per l’Italia.