Stefano Fabbri nominato vicepresidente dell’Associazione Stampa Toscana

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Stampa Toscana ha proceduto, in seguito alle dimissioni della vicepresidente Paola Fichera perché eletta nella Giunta esecutiva della Fnsi, all’elezione del nuovo vicepresidente professionale. Per acclamazione, è stato eletto il collega Stefano Fabbri. La collega Fichera, in base a quanto prevede lo Statuto dell’Ast, lascia anche il Direttivo e le subentra come consigliera la prima dei non eletti, Stefania Guernieri.

Il presidente Sandro Bennucci ha fatto i complimenti al nuovo vicepresidente, Stefano Fabbri, e ha rivolto un saluto di benvenuto a Stefania Guernieri, rivolgendo gli auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico a Paola Fichera. Gli auguri di buon lavoro del presidente e di tutto il Consiglio Direttivo sono andati anche a Olga Mugnaini, che oggi ha partecipato per la prima volta alla riunione dell’organismo dirigente del sindacato unico ed unitario dei giornalisti della Toscana in qualità di Fiduciaria Inpgi per la Toscana.