Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Jannik Sinner

A prescindere dal match con Rafa Nadal (volutamente ho scritto questa nota prima di conoscere il risultato), il giovanissimo tennista italiano ha comunque già compiuto una grande impresa, irrompendo nei quarti di finale del torneo Roland Garros, a Parigi. Ha 19 anni! Il super esperto Gianni Clerici prevede che diventerà il numero uno al mondo.

Pasquale Tridico

Entrate in calo e uscite in crescita. Il bilancio preventivo dell’Inps di Tridico si chiude con un buco di 26 miliardi. E ci sono dubbi sulla «tenuta del sistema». L’analisi arriva dal Comitato di vigilanza dell’Inps, presieduto da Guglielmo Loy. E diventa ancora più urgente che «i piani di intervento strutturale trovino già nell’ultimo trimestre 2020 attuazione ed avvio».

Gian Piero Gasperini

L’allenatore dell’Atalanta continua a negarlo, ma ormai è sempre più diffusa la convinzione che la straordinaria squadra bergamasca sia tra le favorite per la vittoria dello scudetto. A parte una minima perplessità sulla tenuta difensiva, qualche gol di troppo incassato, tutto il resto entusiasma: gioco, velocità degli schemi, fantasia, attacco continuo e travolgente.

Luciana Littizzetto

A Che tempo che fa, nel suo monologo, scaglia l frecciate per tutti: Donald Trump, il ministro Vincenzo Spadafora… Non manca l’attacco alla Lega e a Matteo Salvini. La Littizzetto punta sul Carroccio per l’indagine sui commercialisti indagati: «Ma quanti commercialisti ci sono nella Lega? Ne assumono a sacchi? Ce ne sta addirittura uno che si chiama Di Ruba».

Matteo Bassetti

Il primario di malattie infettive al San Martino di Genova ha spiegato perché non bisogna seminare il terrore tra gli italiani. «La malattia è in circolazione», ha detto, «ma con 55.000 positivi abbiamo 250 persone in terapia intensiva. Si tratta dello 0,5% mentre a marzo eravamo al 5%. Ormai siamo stabili anche sui casi con circa il 2% dei tamponi positivi».

Cristiano Ronaldo

Cr7 andrà a processo per stupro. Rigettata la richiesta di annullare la causa intentata da Kathryn Mayorga. «I due si erano incontrati nel giugno 2009, Cristiano era in vacanza a Las Vegas. La donna aveva iniziato a ballare con Ronaldo, che le chiese di accompagnarlo nella sua suite… e lì l’avrebbe sodomizzata». Ronaldo nega lo stupro.