Massimiliano Colognesi nominato Head of External Affairs di British American Tobacco

E’ stato designato Massimiliano Colognesi come Head of External Affair di British American Tobacco, azienda attiva nella produzione e nella commercializzazione di oltre 25 marchi nazionali e internazionali tra cui Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill e MS.

Colognesi è stato eletto come nuovo Head of External Affairs di British American Tobacco (Bat) per l’Italia. Nella sua mansione, riporterà direttamente al manager Alessandro Bertolini, vicepresidente di Bat Italia e responsabile degli Affari legali e delle Relazioni esterne di Bat Italia e del Sud Europa. In seguito ad un periodo di pratica, il manager è entrato in AB InBev Italia dove ha acquisito svariate posizioni di rilievo crescente sino ad arrivare al ruolo di Legal & Corporate Affairs Manager per l’Italia.



Nel settore legale si è occupato essenzialmente di progetti M&A e di compliance aziendale, mentre in ambito di External affairs ha cooperato alla costituzione della Funzione in Italia e a disporre l’azienda all’interno delle associazioni di categoria, incrementando campagne di responsabilità sociale e di consumo consapevole.