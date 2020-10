Tutto pronto per il premio letterario “Galileo”

Sette giorni di talk, lezioni e workshop con 50 eventi e 120 relatori: sono i numeri di ‘Galileo’, la Settimana della Scienza e Innovazione, al via a Padova da lunedì 12 a domenica 18 ottobre.

Il festival, inizialmente in programma a maggio ma posticipato a causa dell’emergenza Covid-19, include la cerimonia di consegna del XIV Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica. La giuria scientifica è presieduta da Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico di Humanitas, lo scienziato italiano con il maggior numero di citazioni sulle riviste internazionali. Partecipano alla fase finale del Premio Galileo 2020: Guido Barbujani e Andrea Brunelli, co-autore di ‘Il giro del mondo in sei milioni di anni’ (il Mulino, 2018), Francesca Buoninconti, autore di ‘Senza confini. Le straordinarie storie degli animali migratori’ (Codice Edizioni, 2019), Giulio Cossu, autore di ‘La trama della vita. La scienza della longevità e la cura dell’incurabile tra ricerca e false promesse’ (Marsilio Editori, 2018), Anna D’Errico, autrice di ‘Il senso perfetto. Mai sottovalutare il naso’ (Codice Edizioni, 2019), e Carola Frediani, autrice di ‘Cybercrime. Attacchi globali, conseguenze locali’ (Hoepli, 2019).