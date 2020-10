Sardegna, una stagione turistica da dimenticare. Federalberghi: c’è stato un calo del 70% delle presenze

“La peggior stagione della storia del turismo per la Sardegna, i numeri finali confermano le nostre previsioni di un calo del 70% delle presenze”. La stima è del presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca. “L’occupazione media – ha spiegato – ha subito un calo del 30% a luglio, del 75% ad agosto e del 25% a settembre”.

“Numeri – ha rimarcato Manca – che purtroppo non sono sufficienti a sostenere il settore turistico, che senza aiuti da parte del pubblico difficilmente si presenterà alla stagione 2021 a ranghi completi. Il grande rischio in tutta questa incertezza e che un terzo degli hotel non riesca ad aprire, e se non verrà prorogata la moratoria sui mutui anche la 2021 tutti gli hotel sardi avranno grandi problemi di tenuta dei conti”.