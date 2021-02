Palermo, via il CIS da 90 milioni di euro

Novanta milioni di euro per riqualificare e rigenerare il centro storico di Palermo. È quanto prevede il Contratto istituzionale di sviluppo “Palermo – Centro Storico”, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 nell’ambito del Piano Operativo “Cultura e Turismo”, di cui Invitalia (nella foto, l’a. d. Domenico Arcuri) è soggetto attuatore.

Il CIS prevede l’attuazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione del centro storico articolato in 17 interventi. In particolare, gli investimenti riguardano il recupero del patrimonio edilizio, anche di interesse artistico e monumentale – come il Collegio della Sapienza alla Magione e l’Ex Collegio San Rocco; il potenziamento della fruibilità degli spazi aperti e la sistemazione delle pavimentazioni storiche; la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio materiale e immateriale della città (es. Museo Riso, Archivio di Stato, Museo Archeologico Salinas e Galleria Palazzo Abatellis).

È inoltre prevista un’azione a sostegno dell’imprenditoria che opera nella filiera dell’industria culturale e creativa.

Hanno sottoscritto il CIS:

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Interno – Prefettura Di Palermo

Il Ministero dello Sviluppo Economico

La Regione Siciliana

La Città Metropolitana di Palermo

Il Comune di Palermo

L’Università degli Studi di Palermo

Invitalia

Il CIS Palermo, insieme ai CIS Taranto, Cosenza e Napoli, rientra in un più ampio piano di sviluppo promosso dal MiBACT che punta a creare una rete virtuosa di azioni e strumenti integrati per lo sviluppo del Sud Italia: la cultura, attraverso la rigenerazione e la valorizzazione del suo patrimonio, diventa strumento di inclusione e di benessere sociale, oltre che leva di sviluppo economico e turistico dei territori.