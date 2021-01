Federico Bardelli è il nuovo Cheif Retail Excellence Officer di Amplifon

Novità nel top management dell’azienda italiana attiva nella progettazione, applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici, Amplifon. In seguito alla successione di Carlo Carollo che assume l’incarico di Italy General Manager del Gruppo, Federico Bardelli diviene Chief Retail Excellence Officer

In seguito ad una profonda carriera di successo in Mondelēz International, multinazionale americana di prodotti dolciari, alimentari, holding e di bevande e snack, Bardelli è entrato a far parte di Amplifon nel 2016 in qualità i General Manager Italia, sollecitando la performance del business tramite un processo di trasformazione che ha incrementato nuovi protocolli di negozio. In questa nuova mansione, dovrà coordinare una nuova struttura che guiderà l’innovazione incrementando modelli di gestione all’avanguardia per gli oltre 11 mila centri Amplifon a livello



globale, con focus il vantaggio competitivo e di miglioramento di un’esperienza sempre più distintiva per ogni cliente. Nella sua nuova mansione, il manager farà anche parte, come membro, dell’Executive Leadership Team di Amplifon, rispondendo direttamente all’Amministratore Delegato, Enrico Vita.