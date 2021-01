Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Giulio Andreotti

In Andreotti – Diario privato, visibile adesso su DPlay PIus, Massimo D’Alema racconta una partita a scopone tra lui e Giulio Andreotti contro Sandro Pertini-Enrico Berlinguer. D’Alema-Andreotti si imposero con molta facilità Pertini ci rimase malissimo. Berlinguer sgridò D’Alema: «Capisco Andreotti, che è cattivo, ma tu almeno potevi lasciare a Pertini qualche punto!».

Giuseppe Conte

Il premier traballa… Ma Giuseppi non vuole cedere il passo: si arrenderà a tutto ciò che Renzi gli ha chiesto, oppure spera di trovare in Parlamento, per avere una maggioranza, i voti che Renzi gli toglierebbe. Si vedrà nei prossimi tre giorni. Nel frattempo non ne azzecca una. Ultimo esempio, il continuo contrasto sulla riapertura delle scuole: ogni Regione annuncia date diverse.

James Ellroy

È lo pseudonimo di Lee Earle Ellroy e continua a far parlare di sé, si propone al pubblico così: «Buona sera guardoni, furfanti, pederasti, annusatori di mutande, punk e magnaccia. Sono James Ellroy, il cane infernale, il gufo pazzo con il rantolo della morte». È uno scrittore famosissimo per i suoi romanzi noir. Spregiudicatissimo, alte tirature, grandi incassi.

Fca

È nata Stellantis, scompare l’ex Fiat: da Psa e Fca via alla fusione. Nasce il quarto costruttore automobilistico al mondo con 8,7 milioni di auto vendute, 400.000 dipendenti e 180 miliardi di euro di fatturato. La sede sarà in Olanda: azionisti Exor con il 14,4%, la famiglia Peugeot, con il 7,2%, lo Stato francese con il 6,2% e i cinesi di Dongfeng con il 5,6%. Addio Fiat, per sempre.

Julian Assange

Niente estradizione! La giudice del tribunale penale di Londra Vanessa Baraitser ha deciso che il fondatore di Wikileaks non potrà essere estradato negli Stati Uniti. Scrive che Assange soffre di depressione: secondo gli psichiatri che lo hanno visitato in prigione avrebbe tendenze suicide. Gli Stati Uniti ricorreranno in appello.

Alba Parietti

È nudista per caso: il settimanale Nuovo l’ha pizzicata in una spiaggia di Formentera, dove Alba era in vacanza: quando capisce che sono tutti senza veli, subito si adegua ai nudisti. Alba a settembre sicuramente tornerà nei salotti tv in qualità di opinionista, forse in tandem con suo figlio Francesco.