Liberia, Weah emette un ordine esecutivo per stimolare la crescita economica

Il presidente della Liberia, George Weah, ha emesso l’ordine esecutivo volto a stimolare la crescita economica del paese. Come riportano fonti di stampa internazionale, si prevede che tale provvedimento consoliderà i progressi realizzati e continuerà a stimolare la crescita economica liberiana, che ha registrato una prolungata flessione delle attività e una crescita lenta, trainata dal continuo e persistente calo dei prezzi e della domanda delle esportazioni primarie del Paese come gomma, ferro e legname. Per quanto riguarda i permessi d’importazione, l’ordine esecutivo stabilisce che tutti gli importatori commerciali di merci in Liberia sono esentati dal richiedere permessi e dal depositare le dichiarazioni di permesso di importazione, che finora sono state amministrate dal Ministero del Commercio e dell’Industria. Gli importatori commerciali di merci devono comunque continuare a notificare per iscritto al Ministero del Commercio e dell’Industria, mediante la compilazione e la presentazione del modulo di notifica di importazione (Inf), la loro intenzione a importare beni e prodotti.