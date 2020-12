RFK Italia, il 10 dicembre si terrà “La Notte dei Diritti Umani”

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani del 10 dicembre, RFK Italia (nella foto a destra, il presidente Stefano Lucchini) organizza “La Notte dei Diritti Umani”, un evento digitale gratuito per celebrare, insieme, questa ricorrenza così importante. Durante la serata, con inizio alle ore 19.00, verranno presentati i progetti realizzati nel corso dell’anno dalla nostra associazione per l’emergenza Covid, e verrà consegnato il RFK Italia Award 2020 a Caritas Ambrosiana, Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze e alla Fondazione Ospedale Bambino Gesù, tre importanti realtà con le quali abbiamo avviato progetti di collaborazione e che si sono distinte per il loro concreto contributo alle comunità per affrontare l’emergenza sanitaria, sociale ed economica.

In un’occasione cosi importante i Cameristi della Scala hanno deciso di offrire un concerto con la partecipazione straordinaria di Daniela Pini – Contralto e Francesco Manara – Primo Violino Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. I Maestri suoneranno alcuni dei più grandi capolavori del repertorio musicale, dal Settecento ai giorni nostri. Potrete seguire l’evento in diretta su www.rfkitalia.org o sulla nostra pagina Facebook RFK Italia (www.facebook.com/RFKItalia).