Editoria, è online il nuovo numero di Raspelli Magazine

È online la nuova pubblicazione gratuita mensile Raspelli Magazine: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate in 66 pagine dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”, da cui la testata prende nome. Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici, trovano spazio nelle pagine del “Raspelli Magazine “. Il tutto è nato tra il milanese Edoardo Raspelli e la ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). Nel nuovo numero il” Cronista della gastronomia” racconta i suoi menu ideali: “La mia tavola delle feste: Terra Territorio Tradizione tra interrogativi e speranze”.

Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti, con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante” : a Cogne(Aosta) l’hôtel Bellevue, ad Albavilla (Como) il Cantuccio, a Cavaion Veronese il ristorante L’Oseleta dell’hôtel Villa Cordevigo. Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo nuovo numero: a Tortona(Alessandria) l’Hôtel Môtel2, a Bormio (Sondrio) il Rezia, a Cavalese (Trento), il Lagorai Alpine Resort & SPA.

Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane o si commentano le notizie più significative o più curiose di quest’ultimo mese:

GALLIATE (Novara) – 1.709 sindaci in gara per raccontare le bellezze e le bontà del loro territorio. Da un’idea dell’ex sindaco di Galliate, Davide Ferrari con Riccardo Reina (Vibra e Personal Reporter News). Giudice unico Edoardo Raspelli.

ROMANO DI LOMBARDIA (Bergamo)- Su Spazio Demo Magazine, sempre dell’editore di Romano di Lombardia (Bergamo) Stefano Piavani, le rubriche di Maura Anastasia e Loredana Mendicino.

MILANO – Uno struggente affettuoso ricordo del ristorante milanese la Porta Rossa di Chechele e Nenella scritto dal giornalista Franco Presicci.

In questo nuovo numero del magazine c’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia” (Libertà, Voce di Mantova, la ristampa del libro di Marco Guarnaschelli Gotti e la novità di Marco Bolasco con Marco Trabucco e quella di Valerio Massimo Visintin, Gazzetta di Saluzzo, Adesso, Anteprima di Giorgio Dell’Arti, Facebook, Minerva News, La Stampa…).

Anche in questo numero , poi, un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette di Maura Anastasia ed il verde in “Meraviglie della Natura”:la Stella di Natale ed il dolce Monte Bianco.