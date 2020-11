Le Fonti Awards, Windtre premiata per la comunicazione integrata

Windtre (nella foto, il Ceo Jeffrey Hedberg) ha ottenuto il riconoscimento di ‘eccellenza dell’anno innovazione & leadership per la comunicazione integrata’ ai premi internazionali ‘Le Fonti Awards’. La società è stata premiata per aver saputo “interpretare, con il giusto spirito, il difficile periodo di lockdown, bilanciando in modo efficace canali tradizionali e digitali”, per comunicare “i valori dell’esordiente brand unico, nato dall’unione di due marchi che hanno fatto la storia delle telecomunicazioni nazionali”.