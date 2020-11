Puglia, a breve nuova ordinanza sulla scuola

C’è attesa in Puglia per la nuova ordinanza relativa alla scuola che il presidente Michele Emiliano potrebbe emanare già nella giornata di oggi e che dovrebbe entrare in vigore a partire da lunedì 9 novembre. Fino ad allora, “le scuole dovranno attenersi al modello organizzativo in essere, anche al fine di non disorientare l’utenza”, come ha specificato il governatore nella nota inviata ieri alla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Cammalleri. Al momento, resta dunque in vigore l’ordinanza del 28 ottobre, che ha sospeso la didattica in presenza in tutte le scuole pugliesi fino al 24 novembre. Il provvedimento può restare in vigore anche in presenza del Dpcm del Governo, che impone misure meno restrittive. Numerosi, però, sono i ricorsi presentati al Tar contro l’ordinanza regionale, che preso sarà superata da un nuovo provvedimento.