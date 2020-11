Assolombarda, sono stati eletti i nuovi presidenti dei Gruppi di settore

Sono terminate le assemblee per eleggere i nuovi presidenti, vicepresidenti e membri del Consiglio dei gruppi di Assolombarda che rimarranno in carica per il quadriennio 2020-2024: “In un momento così difficile è ancora più importante sostenere le nostre imprese, rispondendo in modo sempre più tempestivo e concreto ai loro bisogni. In questa logica, i Gruppi svolgono un ruolo fondamentale per l’associazione e per le imprese: è qui che emergono esigenze e temi condivisi dalle aziende ed è qui che si studiano soluzioni per continuare a garantire lo sviluppo e la competitività dei settori strategici del nostro territorio”, ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, che nell’augurare buon lavoro ai nuovi eletti ha aggiunto: “Solo facendo squadra, insieme, avremo la capacità di difendere e rilanciare l’eccellenza delle nostre aziende e del nostro territorio e vincere le difficili sfide che ci aspettano”. I nuovi presidenti dei Gruppi di Assolombarda sono: Laura Maria Ferrari (Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A.) – Presidente del Gruppo Alimentazione; Aaron Tagliabue (Chemical Roadmaster Italia S.r.l.) – Presidente del Gruppo Chimici; Giovanni Caimi (Caimi Brevetti S.p.A.) – Presidente del Gruppo Design e Arredo; Nicola Lanzetta (Enel Energia S.p.A.) – Presidente del Gruppo Energia; Nicola Centonze (I.T.P. S.p.A. Industria Termoplastica Pavese) – Presidente del Gruppo Gomma-Plastica; Filippo Moroni (Accenture S.p.A.) – Presidente del Gruppo ICT e Servizi alle Imprese; Laura Rocchitelli (Elettrotecnica Rold S.r.l.) – Presidente del Gruppo Meccatronici; Sergio Cerruti (JE S.r.l.) – Presidente del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo; Carlo Palmieri (Miriade S.p.A.) – Presidente del Gruppo Moda; Ivan Michele Colombo (Humanitas S.p.A.) – Presidente del Gruppo Sanità; Alessandro Fidato (S.E.A. S.p.A. Società Esercizi Aeroportuali) – Presidente del Gruppo Trasporti, logistica e infrastrutture; Gianluca Scavo (AIM Group International S.p.A.) – Presidente del Gruppo Turismo.