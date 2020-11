Editoria, il Quotidiano di Sicilia festeggia gli ottant’anni del fondatore

Dopo avere celebrato, lo scorso dicembre, i quarant’anni della testata, il Quotidiano di Sicilia raddoppia e festeggia gli ottant’anni del fondatore, Carlo Alberto Tregua, nella foto, con un’edizione speciale di 32 pagine in edicola domani, sabato 7 novembre, che ripercorrerà una storia legata a doppio filo con l’editoria e il giornalismo. Nato a Catania l’8 novembre del 1940, iniziò a lavorare appena compiuti i diciotto anni. Nei sessantadue anni di attività lavorativa è stato imprenditore, docente, esperto di economia e soprattutto, dal 1979 fondatore e direttore del QdS. In quarant’anni nel mondo del giornalismo ha intervistato quasi tremila personalità internazionali, nazionali, regionali e locali, scrivendo oltre 4.300 editoriali. Nello speciale di sabato, “80 voglia di…”, si approfondiranno le questioni siciliane che da sempre hanno trovato spazio all’interno del Quotidiano di Sicilia, con un occhio particolare rivolto alla situazione attuale – economica, politica e sociale – e uno sguardo al futuro dell’Isola e alle sue potenzialità, con l’obiettivo di superare questi tempi bui da pandemia e ripartire il più in fretta possibile.