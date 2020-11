Generali, nasce Attiva Welfare

Generali Italia (nella foto, l’a. d. Marco Sesana) si conferma al fianco degli imprenditori per tutelare la salute dei lavoratori e l’attività dell’impresa anche nell’attuale di emergenza sanitaria. Nasce così Attiva Welfare, la nuova soluzione per offrire alle aziende di tutti i settori produttivi, tutele concrete per i loro dipendenti nelle situazioni più difficili, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria che ha incrementato la sensibilità alla protezione della salute. Attiva Welfare è una soluzione modulare, semplice, economica e immediata: prevede offerte semplici ma ricche di contenuti a costo ridotto e predefinito, dedicate a tutti i dipendenti, senza alcuna esclusione, e con la possibilità di estensione delle coperture al nucleo familiare. Si tratta di uno strumento a tutela della salute e del benessere dei lavoratori delle imprese e a supporto della costruzione e della progettazione di un piano Welfare aziendale completo, attraverso l’offerta di servizi e benefit. Marco Sesana, Country Manager & Ceo di Generali Italia, ha dichiarato: “Siamo convinti che il welfare sia strategico per la crescita delle imprese e del Paese. Questo è ancor più vero oggi, alla luce del nuovo contesto che stiamo affrontando. Tutelare la salute e il benessere dei lavoratori è una delle chiavi per garantire la continuità dell’impresa. Oggi vogliamo fornire un sostegno concreto agli imprenditori mettendo a loro disposizione una soluzione semplice e economica, dedicata a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, in un’ottica anche di supporto alla comunità. Questo è essere Partner di vita: oggi vuol dire agire perché Insieme Generiamo Fiducia”.