Gli Uffizi riaprono sul web

Con il progetto ‘Uffizi On Air’, a partire da oggi, e con due appuntamenti settimanali, il direttore, curatori e specialisti delle Gallerie saranno in diretta web su Facebook alla scoperta dei tesori del Museo. Il pubblico avrà la possibilità di interagire da casa attraverso commenti e domande in diretta. Tra le iniziative in programma vi sarà anche la ‘trasposizione’ online dell’ultimo trittico di mostre inaugurate nelle scorse settimane, con ipervisioni dedicate su www.uffizi.it (si tratta di ‘L’esperimento’ di Joseph Wright of Derby per la prima volta in Italia, Il ritorno a Firenze del Leone X di Raffaello, Imperatrici, Matrone, Liberte. Volti e segreti delle donne romane).