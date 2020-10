Fly torna a volare in Basilicata: la gioia di Enzo Salvi e Chiara Alessandrini

(di Tiziano Rapanà) Fly ha ripreso a volare. L’amatissimo pappagallo di Enzo Salvi finalmente è tornato a spiccare il volo. Della disavventura estiva non c’è più traccia. Non ve la rammento, non è il caso: Fly non è stato bene, ha avuto seri problemi e il destino ha voluto donare all’innocente animale il giusto lieto fine. Fly è stato protagonista di due giornate in Basilicata, organizzate dall’associazione Passione Pappagallo – Free Flight, capitanate dalla presidente Chiara Alessandrini e naturalmente dal popolare attore comico Enzo Salvi. Enzo e Chiara sono stati a Matera e Bernalda, per due incontri-spettacoli mirati a divulgare pregi e virtù dei pappagalli. Venerdì l’incontro si è tenuto a Matera all’Istituto Sacro Cuore. Con loro, la Madre Superiora Suor Adalberta Nargi e alcune classi della scuola dell’infanzia di Via Amendola. Qui i magnifici due hanno incantato i bambini, con i voli acrobatici degli animali. Chiara mi ha raccontato emozionata il primo impatto con i bambini: “Ci avevano accolto con l’immagine di Fly, dicendoci che avevano pregato per lui affinché stesse bene”. Sabato hanno fatto tappa a Bernalda, un Comune noto per l’omonimo castello che è stato il set naturale delle esibizioni dei pappagalli. Immaginate la meraviglia di vedere in volo 15-20 pappagalli che colorano il cielo. Invidio i presenti, coloro hanno potuto ammirare le incredibili prodezze. Enzo e Chiara sono soddisfatti del risultato delle due giornate. La gente di Basilicata ha risposto con sensibilità al monito dei magnifici due. I cittadini, e soprattutto i bambini, hanno recepito il rispetto dei bisogni dell’animale: i pappagalli non vanno addomesticati e guai a distruggere il loro modus vivendi. Sono stati due giorni proficui e commoventi che hanno reso il 2020 di Enzo e Chiara più gradevole. Non è un bell’anno, la pandemia distrugge il bello della quotidianità. Il ritorno di Fly in gruppo è un segno di speranza, che spegne il pessimismo. E, in questi tempi barbari, non è poco.

