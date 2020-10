A Ragusa si sentirà la cultura “A tutto volume”

(di Tiziano Rapanà) In Sicilia è vicina l’alba di un evento culturale, che vi voglio suggerire. Si terrà a Ragusa, nel cuore della Val di Noto. Il titolo suggestivo dice tutto, A tutto volume. A Ragusa, dunque, si sentiranno bene le varie voci del puzzle seducente chiamato cultura. Per 3 giorni, dal 9 all’11 ottobre, si celebreranno i libri con incontri fitti di nomi eminenti nel mondo della letteratura e dell’editoria. Per l’edizione numero 11, ci sono stati dei cambiamenti figli della tragedia in corso. La piazza non sarà più il centro nevralgico della manifestazione. Gli eventi che comporranno questi mitici tre giorni si svolgeranno nei luoghi più suggestivi della città. Si comincia bene con Giovanni Floris, venerdì 9 alle 18, in piazza san Giovanni per raccontare il suo ultimo libro L’alleanza (Solferino). Da lì una serie d’incontri che sembrano usciti da un florilegio che racconta lo stato dell’editoria odierna. Sono tutti nomi di qualità, che certificano la forza dell’evento. Segnalo la presenza di Andrea Vianello,Riccardo Bocca, Lidia Ravera, Gianrico Carofiglio. Ci sarà un bell’omaggio a Camilleri e al suo amatissimo commissario Montalbano che si terrà sempre venerdì alle 21 al palazzo delle poste. Se siete curiosi, vivete da quelle parti, e volete dare un’occhiata agli incontri, un’avvertenza: si accede su prenotazione.A tutto volume è una possibile panacea dalla sozzura del presente, dominato dalla banalità? Chi può dirlo, ma con quei nomi la speme è quasi dovuta. Non perdete l’anteprima che si terrà giovedì 8, a Comiso. Qui si festeggerà il genio di Gesualdo Bufalino, con un simposio animato da belle teste: Paolo Di Paolo, Beatrice Masini, Nadia Terranova e Lucia Scuderi. Non vi ho detto tutto, non potevo scendere nei dettagli: guai ad annoiarvi! Pertanto, per maggiori informazioni consultate il sito della manifestazione.

