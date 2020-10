Anima, a settembre raccolta positiva per 103 milioni

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gruppo Anima nel mese di settembre 2020 è stata positiva per circa 103 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1,2 miliardi di euro. A fine settembre le masse gestite complessive ammontano a oltre 188 miliardi di euro, in incremento di oltre 2 miliardi di euro rispetto al valore di fine 2019. “Chiudiamo anche il mese di settembre con un dato di raccolta positivo, nonostante l’attività commerciale dei nostri principali partner e l’atteggiamento della clientela restino caratterizzati da un’estrema cautela nelle scelte di investimento; guardiamo all’ultimo trimestre dell’anno con fiducia e siamo convinti che, se i mercati e l’attività non saranno turbati da fattori legati al riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria, i flussi vedranno un miglioramento stante il continuo aumento della liquidità giacente sui depositi nel nostro paese”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, nella foto, amministratore delegato di Anima Holding.