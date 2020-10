Emilia-Romagna, 5 mln per sostegno fiere (anche virtuali)

Oltre 5 milioni di euro per il sostegno a percorsi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese (Pmi) in forma aggregata sui canali digitali internazionali, per un supporto alle attività di promozione internazionale svolte collettivamente attraverso i consorzi. Ma anche progetti di singole imprese dell’Emilia-Romagna per promuovere l’e-commerce e la partecipazione a eventi fieristici nel 2021. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi e le risorse di due bandi regionali per interventi da realizzare nel 2021, uno per il sostegno a progetti digitali dei consorzi per l’internazionalizzazione con a disposizione 1.691.500 euro e l’altro per progetti di promozione dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici virtuali, con risorse per 3 milioni e 335 mila euro. Le misure sono state varate nel corso dell’ultima seduta della Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla. “Abbiamo messo in campo un valido aiuto per una rapida ripartenza e un efficace recupero delle quote di mercato internazionali, tenendo ancora conto – commenta l’assessore Colla- delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo. In particolare, data l’estrema incertezza che ancora caratterizza la ripresa, le tradizionali attività promozionali, fiere ed eventi pubblici sia in Italia che all’estero, potrebbero subire ancora spostamenti, riduzioni nella partecipazione da numerosi Paesi o cancellazioni. La presenza stessa di operatori esteri a questi eventi potrebbe essere fortemente ridotta anche nel corso del prossimo anno. Cresce invece- conclude – soprattutto all’estero, nei Paesi europei, la spinta degli organizzatori fieristici a realizzare eventi internazionali di tipo virtuale, cioè digitalizzati”.