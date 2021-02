Autostrade consegna tablet a scuola nel Bolognese

Sono stati consegnati ieri mattina all’Istituto “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme 20 tablet per la didattica a distanza, nell’ambito di una più ampia iniziativa promossa sul territorio nazionale da Autostrade per l’Italia (nella foto, l’a. d. Roberto Tomasi), con la collaborazione operativa del Ministero dell’Istruzione. Per l’occasione i lavoratori del tronco Aspi di Bologna, rappresentati dal direttore Donato Maselli, hanno incontrato i ragazzi dell’Istituto che li hanno accolti con alcune degustazioni di piatti preparati da loro. All’iniziativa erano presenti il Sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti e la Consigliera regionale Francesca Marchetti. “L’iniziativa di Autostrade – commenta il Direttore del tronco Aspi di Bologna Donato Maselli – che vedrà beneficiari di device 18 Istituti su tutto il territorio nazionale, vuol essere un sostegno al mondo della scuola, fortemente colpita in questo periodo dalle conseguenze della pandemia”.