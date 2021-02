Panini, Richard Kane è il nuovo CEO

Il player globale nelle tecnologie per i pagamenti, attivo nell’offerta di soluzioni per l’acquisizione assegni, con lo scopo di supportare i clienti per realizzare appieno i vantaggi e le opportunità resi possibili dalla trasformazione digitale dell’assegno cartaceo, comunica la nuova nomina di a.d di Richard Kane e, annuncia anche la nuova sede aziendale di Torino.

Nuova leadership per Panini, azienda operante su scala internazionale, composta da un’estesa rete di rivenditori, distributori e partner altamente qualificati e attiva nella distribuzione di prodotti per l’ufficio e per la filiale bancaria, oggi diventata un player globale a tutti gli effetti, nelle tecnologie per i pagamenti.

Kane, con un’ampia esperienza alle spalle all’interno di Canon Solutions America, dove ha passato gli ultimi dieci anni nel coordinamento vendite e operations in differenti ruoli direttivi, ha accettato di acquisire il ruolo di CEO e si occuperà di guidare la



società nella sua trasformazione e nel percorso verso un nuovo business, quello della secure identity.