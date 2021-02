CooperVision Italia, Michele Rubin è il nuovo Sales Director

Con decorrenza a partire dal 1° febbraio, si è intrapreso un processo di evoluzione all’interno della squadra di CooperVision Italia, azienda produttrice leader attiva nell’offerta di un’ampia scelta di lenti per la correzione di disturbi visivi in comfort e salute.

Michele Rubin ha acquisito la carica di Sales Director per quel che concerne la sede italiana di Lainate, una delle società leader mondiali di lenti a contatto. Ferrarese e 51 enne, gestirà il team, composto complessivamente da circa 35 persone con differenti mansioni, dai sales al business analysts. Notevole e prolungata la carriera lavorativa come Direttore Vendite nei comparti alimentari e agroalimentari che lo ha visto occupato per quasi 25 anni in colossi multinazionali del calibro di Unilever e Cargill.

Michele Rubin, neo Sales Director afferma:

“Numerose le armi vincenti a disposizione di CooperVision per affrontare le sfide di un mercato sempre più difficile nell’epoca dell’omnicanalità. Tra le più efficaci sicuramente la capacità di gestione di un portfolio amplissimo, l’innovativo approccio strategico, il servizio professionale recentemente potenziato a copertura pressoché nazionale. È molto stimolante e mi rende orgoglioso far parte di un’azienda che ha grandi ambizioni e che mette il cliente al centro come scelta strategica, concentrandosi fortemente sull’ottico, il nostro partner d’elezione”.