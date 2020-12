Nexi, accesso al cashback anche con le app Nexi Pay e Yap

Nexi (nella foto, l’a. d. Paolo Bertoluzzo), dall’8 dicembre, permetterà di accedere al cashback tramite le sue app Nexi Pay e YAP, su cui offrirà “ulteriori benefici, anche economici, che si aggiungono a quelli garantiti dal Governo”. A renderlo noto il gruppo, che spiega che le due app “permetteranno, quindi, di aderire al cashback con pochissimi passaggi, in modalità sicura e veloce senza necessità di registrarsi con identità digitale sull’app IO”. Per chi si iscrive all’iniziativa tramite Nexi Pay, inoltre, da subito saranno considerati validi ai fini del cashback anche gli acquisti effettuati con SmartPhone utilizzando Apple Pay, Google Pay e Samusng Pay, in aggiunta a quelli effettuati con le carte. Il cashback guadagnato sarà accreditato sull’iban definito dal cliente al momento dell’adesione.