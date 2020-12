Haier Europe, Marco Fossataro è il nuovo Cfo

Haier, azienda numero uno al mondo nel comparto degli elettrodomestici attiva nell’offerta di prodotti e servizi in linea con le aspettative del mercato italiano, ha comunicato la nomina del manager Marco Fossataro, nuovo Chief Financial Officer e parte di Haier Smart Home

Fossataro guiderà la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione con responsabilità diretta su contabilità, pianificazione e analisi finanziaria (FP&A), tesoreria, gestione fiscale e del credito rivestendo una mansione fondamentale per assicurare l’adeguata redditività a sostegno del processo di incremento e nel rispetto della cultura fortemente indirizzata alla performance di Haier. Il manager gode di un’imponente esperienza ventennale nel settore manageriale, in molteplici aspetti: CFO, Direttore Generale, Membro del Consiglio di Amministrazione e Membro del Consiglio di Sorveglianza in primarie realtà internazionali del calibro



di Kpmq, Enel e Terna compresa la Whirlpool Corporation dove è stato CFO e Vicepresidente per l’area EMEA. Risponderà direttamente all’Amministratore Delegato di Haier Europe, Yannick Fierling, e, a livello funzionale al CFO di Haier Overseas, Yu Yingbo. Sarà, inoltre, parte integrante del Senior Leadership Team di Haier Europe.