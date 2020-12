ComplexLand, arriva Versace (in versione avatar)

Versace parteciperà a ComplexLand, la prima destinazione virtuale immersiva che unisce moda, arte, performance musicali, conversazioni culturali e molto di più. Lo comunica una nota della maison, nella quale si annuncia che “Versace sarà presente all’evento digitale gratuito che si terrà da lunedì 7 dicembre fino a venerdì 11 dicembre in tutto il mondo, attraverso un’esperienza interattiva tutta digitale ed un drop esclusivo di sneaker. Combinando il mondo della moda e della tecnologia, Donatella Versace, Chief Creative Officer, si trasformerà per la prima volta in un avatar per immergersi in ComplexLand. Attraverso questo personaggio interagirà con i partecipanti e li guiderà personalmente in un percorso virtuale, che li porterà alla fine a sbloccare l’accesso per scoprire e comprare il nuovo modello esclusivo di Trigreca sneaker. “Sono molto emozionata per questo progetto. È la prima volta che mi trasformo in un’identità virtuale, e ho trovato tutto questo super moderno e al passo con i tempi, ma soprattutto in linea con l’estetica del brand e l’approccio attuale – osserva Donatella Versace – . È stato un processo divertente sviluppare il mio alter ego virtuale e non vedo l’ora di interagire con gli altri partecipanti di ComplexLand!”. Questo esclusivo modello di Trigreca sneaker, realizzato in una serie limitata di soli 100 pezzi, sarà disponibile esclusivamente accedendo a ComplexLand.