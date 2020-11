Vertiv: Gianpietro Chiumento nominato IT channel reseller manager per l’Italia

Vertiv, trasformazione digitale e fornitore globale per una crescita straordinaria dell’azienda, che esercita una forte pressione sui sui sistemi IT e che garantisce che l’infrastruttura digitale funzioni continuamente e si evolva man mano che l’azienda cambia, ha designato Gianpietro Chiumento nelle vesti di IT channel reseller manager per l’Italia

Il manager si è sempre occupato di aziende nel settore tecnologico, intraprendo nel ’90 in una società del Gruppo Olivetti, società del Gruppo Telecom Italia operante nei settori dell’informatica, per poi continuare in Siemens Nixdorf e Nec CI Computer, giungendo nel 2007 in HP e successivamente agli inizi del millennio, con lo scopo di incoraggiare l’uso del software Open Source nel comparto Enterprise.

Chiumento, in seguito agli studi, ha ottenuto un Master in spin selling (certificazione delle vendite, forecast via CRM)



alla Huthwaiste University di Dublino e un mba presso la IMPAC University in Florida.