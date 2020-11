Antonio Decaro: spero che il lockdown duri solo qualche giorno

“Spero che il lockdown totale duri solo per qualche giorno”. A dirlo, il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, rispondendo alle domande sulla divisione dell’Italia in diverse zone, nelle quali vengono applicate diverse misure restrittive. “Nelle zone rosse non si potrà uscire di casa, in quelle arancioni è una raccomandazione – aggiunge – in quelle rosse sarà come tornare a lockdown totale, spero solo per qualche giorno. Le restrizioni sono organizzate ora in base a parametri misurabili, sia i 21 parametri del rischio sia l’indice di contagiosità Rt. Se i parametri si abbassano, si potranno avere allentamenti”.