Heineken e Publicis Groupe realizzano le Pub, nuovo modello di agenzia per incrementare creatività guidato dal Ceo Bruno Bertelli

La nuova colonna sonora di apertura avrà il sostegno tecnologico di Epsilon e Publicis Sapient e ricongiunge i team di Milano e Amsterdam sotto la direzione del Global Creative Director di Publicis WW. Sulla base di un rapporto quinquennale, l’omonima azienda olandese produttrice di birra Heineken ha intrapreso una collaborazione con Publicis Groupe, multinazionale francese di pubblicità e pubbliche relazioni e tra le più antiche di marketing, per la creazione di un nuovo modello di agenzia – Le Pub –



Che disporrà le migliori consumer experience, in modo rapito e coordinando le vendite dando a Heineken un vantaggio concorrenziale e sostenibile.

Il modello di Le Pub raduna i team di Milano e Amsterdam, arricchendo la creatività con i dati e la tecnologia di Epsilon e Publicis Sapient per dedicarsi a creative smart e brand experience.

Bram Westernbrink, Global Senior Director Heineken® ha dichiarato:

“Oggi ci confrontiamo in un ambiente dinamico dei consumatori, dobbiamo quindi essere in grado di muoverci rapidamente ed essere il più possibile rilevanti per i consumatori. Per questo motivo abbiamo deciso di adeguare il nostro modello di agenzia. La nuova partnership con Le Pub si basa sull’offerta di creatività localizzata su scala globale in modo rapido”.

Bram Westenbrink, prosegue: “La pandemia ci ha costretti a lavorare in modo diverso, ed è questo che ci ha spinto a progettare questo nuovo modello. La partnership con Publicis ci aiuterà a guidare la crescita, dando a Heineken un vantaggio competitivo sostenibile”. Siamo entusiasti di iniziare”.

La nascita di Le Pub riflette l’offerta Power of One di Publicis Groupe che offre soluzioni innovative e personalizzazione su larga scala.

Bruno Bertelli (nella foto), Global Creative Director di Publicis WW e CEO di Le Pub: “Con la creazione di Le Pub, lanciamo un nuovo modello di agenzia, mostrando come siamo in grado in modo unico di valorizzare l’alchimia tra creatività, dati e tecnologia per creare esperienze che abbiano un impatto sulla vita quotidiana delle persone. Dopo quasi un decennio di lavoro con Heineken® sono convinto che sia il cliente perfetto con cui lanciare questo nuovo modello”.

Le Pub avrà sede presso Amsterdam in un nuovo spazio creativo che aprirà il 1 Gennaio 2021.