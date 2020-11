Roberto Tadini nominato presidente di Aip

Designato Roberto Tadini come nuovo presidente di Aip, l’Associazione Italiana Pellicceria, costituita nel 1949 e che rappresenta a livello nazionale gli interessi di tutta la filiera del settore pellicceria: allevatori, conciatori, importatori e giossisti

Il neopresidente, che dal 2014 è stato vicepresidente di Aip e dal 2016 presidente di Ifdda (International Fur Dressers’ and Dyers Association) prende il posto di Roberto Scarpella, manager che rivestirà la mansione di presidente onorario. Tadini ha dichiarato:

“Sono onorato e orgoglioso per il voto unanime dell’Assemblea di Aip, che mi ha eletto Presidente della categoria. La responsabilità legata ai sei anni passati come vicepresidente di Aip mi ha consentito di familiarizzare con gli obiettivi associativi e di collaborare a costruire il percorso creato dalla presidenza uscente.



Le sfide di questo complesso momento sono molte e prometto tutto il mio impegno per accettarle e possibilmente vincerle. Insieme”.

Nel medesimo giorno, è stata anche assegnata la carica al CdA di TheOneMilano, salone che rinnova il concetto di fiera e propone un format moderno che unisce in una sola location informazione e business, di proprietà per l’appunto di Aip. Quattro manager hanno mantenuto il posto: il vicepresidente Norberto Albertalli, l’amministratore delegato Elena Salvaneschi, i consiglieri Cesare Gavazzi (vicepresidente) e Roberto Tadini. Nuove sono le new entry, ossia Umberto Roncarati e Giorgio Guida, in sostituzione di Paolo Manetti e di Antonio Olivieri. Il settimo è il medesimo Roberto Scarpella.