L’Università di Parma anticiperà le lauree in infermieristica

L’Università di Parma ha deciso di anticipare al 23 e 24 novembre le sedute di laurea in infermieristica originariamente previste per il 14, 15 e 16 dicembre: oltre 100 i candidati laureandi. L’Ateneo ha optato per l’anticipo a causa del protrarsi della situazione emergenziale e a seguito della richiesta di infermieri espressa dalle Aziende Sanitarie. In questo modo si anticipano infatti i tempi per l’assunzione di nuovi infermieri: l’esame di laurea ha infatti valore di esame di stato abilitante alla professione. «Come già a primavera, nel corso della prima ondata epidemica, l’Università di Parma mette a disposizione tutti i suoi strumenti per dare il proprio contributo ad affrontare l’emergenza. Come già accaduto a marzo, abbiamo risposto tempestivamente alle richieste di personale infermieristico decidendo di anticipare le sedute di laurea”, commenta il Rettore Paolo Andrei, ringraziando tutto il personale coinvolto nell’operazione.

Le sedute del 23 e 24 novembre si terranno on line con prova pratica e dissertazione della Tesi.